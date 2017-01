Onenigheid over stokmaat kan verkoper twee ton kosten

8600 Euro kostte de destijds KWPN-merrie Amazing V toen haar eigenaar haar twee jaar geleden aanschafte. De eigenaar en verkoper zijn nu in een juridisch conflict verwikkeld over het paard, die de verkoper 230.000 Euro kan kosten… Oorzaak van de onenigheid? Vijf centimeter…

De eigenaar wilde een paard dat niet al te groot was en Amazing V zou een stokmaat hebben van 1.73m, als negenjarige. De verkoper liet weten dat ‘Maisie’ die stokmaat niet overschreed. Ook de opgegeven prestaties van het paard bleken niet aan de eisen van de koper te voldoen.

Geen 1.73, maar 1.78m

Daniel Davies is de nieuwe eigenaar, een gepensioneerde advocaat die op latere leeftijd was begonnen met rijden. Omdat zijn tweepaardstrailer een niet al te groot paard zou kunnen vervoeren, stelde hij een maximum stokmaat als voorwaarde voor zijn nieuwe paard. Maisie vond hij bij handelaar Jemma Coburn. De rechter oordeelt dat zij op z’n minst een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven door in het koop contract te vermelden dat het paard 1.73 was in plaats van de gemeten 1.78m.

Ook het gedrag van het paard gaf aanleiding om te stellen dat Maisie niet het juiste paard was voor de niet al te ervaren Mr. Davies. Het paard bokte regelmatig, waardoor hij zijn ruiter een keer in het afwierp.

IBOP: 75 punten

De rechter vond geen bewijs dat het paard zich misdroeg terwijl hij bij de handelaar stond, of voor die tijd, bij haar voormalige eigenaresse. De handelaar had gegronde redenen om te vermelden dat het paard netjes afgericht was. De rechter had wél moeite met het feit dat Mrs. Coburn zou hebben gemeld dat de nieuwe eigenaar geen problemen zou hebben om zich met Maisie te kwalificeren voor de regionale kampioenschappen, ook een eis van de koper.

Maar het feit dat zij had vermeld dat Amazing V ‘met vlag en wimpel’ geslaagd was voor haar IBOP-test bij het KWPN is wél een verkeerde voorstelling van zaken. Maisie slaagde namelijk met een acceptabele 75 punten, en dat is prima, maar niet ‘cum laude’.

‘Geen voet verkeerd’

De rechter oordeelde dat de verkopende partij de kosten die Mr. Davies kwijt was aan de aanschaf en onderhoudskosten van zijn paard zou moeten betalen, én een extra som van 5500 euro, omdat de nieuwe eigenaar geen plezier had gehad in het rijden van zijn nieuwe paard, integendeel, hij was behoorlijk gefrustreerd geraakt. En dus werd hem ook nog een schadevergoeding toegekend.

Wordt vervolgd; want de hoogte van die schadevergoeding moet nog bepaald worden. De rekening voor de ex-eigenaresse kan oplopen tot 230.000 euro, inclusief de kosten die ze zelf gemaakt heeft. De handelaar laat weten dat de merrie ‘geen voet verkeerd gezet heeft’ toen ze bij haar in training stond, en dat de eigenaresse voor wie ze het paard verkocht ‘een schat van een mens’ is. ‘Er is altijd een proeftijd van twee weken; in die tijd kan het paard teruggebracht worden. Na drie maanden was dhr. Davies nog altijd blij met Maisie toen ik hem sprak. En toen hij later toch niet meer tevreden met haar was, bood ik aan om haar voor hem te verkopen of ruilen.’

Bron: Horseandhound

Foto: Remco Veurink