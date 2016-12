Onderzoek dood van Dirk Braam nog volop in gang

Het is nog niet duidelijk hoe de paardenhandelaar Dirk Braam is omgekomen. Zijn vrouw zat, volgens de buurvrouw, onder het bloed. ’s Middags was er een fikse ruzie geweest tussen de twee bewoners, het ging er hard aan toe.

Geen natuurlijke dood

De 30-jarige vriendin werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De recherche doet ook dinsdag nog onderzoek in de woning op zoek naar sporen en duidelijkheid te krijgen. De arts constateerde een niet natuurlijke dood.

NAM

De 57-jarige Dirk Braam stalde zijn paard een keer op de stoep van de NAM in Assen, als protest omdat hij geen stalling had voor het dier. Hij werd bekend doordat hij protesteerde tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Twee kinderen zijn opgevangen door familie.

