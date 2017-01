Help, mijn paard waardeert me niet

Je bent dol op je paard en wil dat hij niets te kort komt. Daarom investeer je meer tijd en geld in je paard dan in je familie en vrienden. Dus waarom lijkt hij totaal niet te snappen wat je allemaal voor hem over hebt? Je voelt je regelmatig niet gewaardeerd. Enkele voorbeelden …

1. Dekens

Jouw paard heeft een kledingkast waar zelfs jij jaloers van wordt. Maar hij toont zijn dankbaarheid door die mooie, gloednieuwe deken binnen 24 uur na aankoop totaal te vernielen. En je weet dat, meteen nadat je de deken netjes opgevouwen en weggelegd hebt om je paard op te kunnen zadelen, hij het tussen zijn tanden pakt, op de grond trekt en er op gaat dansen.

2. Hooi

Je geeft jouw paard netjes hooi in een ruif. Vijf minuten later ligt al het hooi vertrapt door de hele stal en staat hij eisend tegen de deur te trappen, omdat hij honger heeft.

3. Voeremmers

Je merkt dat je voeremmer na voeremmer koopt, omdat jouw paard er plezier aan beleeft om er gaten in te stampen en/of ze tegen de muur te smijten.

4. Strooisel

Met veel trots maak je een dikke, schone strooisellaag in de stal van jouw paard. Zelfs jij vindt het goed genoeg om in te slapen. Je maakt een laag die overal even dik en zacht is en strooit het zelfs hoog op tegen de wanden. Dat allemaal, terwijl je weet dat hij er met alle plezier en zonder pardon een zwijnenstal van maakt, zodra hij een hoef in de ongerepte stal zet.

5. Poetsen

Iedere dag ontdoe je jouw paard van elk spatje vuil, ontwar je zijn manen en vet je liefdevol zijn hoeven in. En iedere dag als je hem uit de wei haalt, zit elke centimeter van zijn lichaam onder een dikke laag modder. *Zucht*

6. Wateremmer

Tenslotte, je vult een emmer met vers schoon water om even later tot de verschrikkelijke conclusie te komen dat je paard de emmer als toilet heeft gebruikt.

Bron: Horse and Hound

Foto: Shutterstock