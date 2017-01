Negentienjarige groom overlijdt tijdens brand op Franse stal

In de nacht van 20 op 21 januari, werd een deel van Haras de la Clairière, gelegen bij Rambouillet (Frankrijk), verwoest door een grote brand. Een jonge groom, die net aan de slag was gegaan bij het bedrijf, is bezweken aan zijn verwondingen.

Brand

Vrijdag nacht, iets voor 02:00, heeft een van de medewerkers die dichtbij woont het alarm aflaten gaan nadat hij hoorde dat de paarden abnormaal onrustig waren in de stallen.

Catherine Roemer zegt: “Volgens de eerste resultaten uit het onderzoek, is het vuur begonnen in een vuilnisbak naast het clubhuis. De brand zou vervolgens op een olietank zijn overgeslagen en een deel van het houten gebouw in de fik hebben gestoken, waar werknemers verbleven.

Omgekomen groom

De negentienjarige Nicholas overleefde de brand niet. Ondanks de inspanning van de reddingswekkers, kon de groom niet meer gered worden toen hij voor 70% verbrand, onbewust en met ademstilstand gevonden werd. Het slachtoffer stierf enkele uren nadat artsen van het St. Louis ziekenhuis in Parijs hem hadden overgenomen.

Alle paarden weggekomen

Een derde gebouw werd beschadigd maar van de negen andere werknemers die daar verbleven zijn er geen gewonden gemeld. Alle paarden van Haras de la Clairière wisten levend weggekomen van de brand.

‘Het hele team is in schok, we hebben de familie van Nicholas in onze gedachte en delen hun pijn,’ benadrukt Roemer overstuur. Ook bedankt ze de hulpverleners voor hun goede werk en alle vrienden en klanten van wie de stal steun heeft gekregen.

Bron: l’Eperon/Hoefslag

Foto: Shutterstock