Militaire Ruitersportvereniging tekent convenant met KNHS

De KNHS en de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV), gevestigd in Amersfoort, tekenden vandaag op het KNHS-centrum een convenant tussen beide partijen. ‘Onze historische band gaat terug tot 1923 en deze bijzondere band is vandaag bevestigd.’ aldus KNHS-bestuurslid Max Bentum.

‘Herdenkingslegpenning

MRV-voorzitter, Brigadegeneraal der Cavalerie Paul Kautz, overhandigde eveneens een herdenkingslegpenning en oorkonde aan KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers, in het bijzijn van Majoor der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel en Tweede luitenant der Huzaren Detlev Grin.

Militair tenue

In het convenant is onder andere opgenomen dat leden van de Militaire Ruitersportvereniging op KNHS-wedstrijden deel mogen nemen in militair uniform. Ook mogen zij de militaire groet brengen. Alle leden van de MRV die daarvoor kiezen worden lid van de KNHS en kunnen deelnemen aan de KNHS-kampioenschappen in Utrecht, vestigingsregio van de MRV, of via de reguliere selectie vanuit hun eigen woonplaats.

Ruiterbewijs

Ook is er een samenwerking aangegaan met betrekking tot het KNHS Ruiterbewijs. ‘De MRV kent het Militair Ruiterbewijs,’ legt Max Bentum uit. “Zij rijden voor het examen een dressuurproef, met enkele hindernissen, stang-en-trenshoofdstel en met getrokken sabel. Ook wordt het theorie-examen van de KNHS afgenomen. Als houders van het Militair Ruiterbewijs aanvullend ook een verkeersproef afleggen, met een KNHS-examinator, dan beschikken zij vanaf heden ook over het KNHS Ruiterbewijs.’

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink