Drie merries mogelijk gestorven door giftige injectie

De politie in Cambridge onderzoekt samen met de RSPCA de dood van drie merries, waarvan twee drachtig. De dieren overleden onder verdachte omstandigheden en hebben mogelijk gif geïnjecteerd gekregen.

Bizarre dood

De merries stierven tussen 26 november en 4 december. Eigenaresse Rebecca Pryce vertelt dat de paarden allemaal in goede gezondheid waren en dat het bizar was dat ze zomaar overleden. ‘We waren allemaal in shock. Er zijn genoeg zieke geesten op deze wereld, maar ik heb nog nooit van zoiets gehoord. Ik wil mijn andere paarden hiertegen beschermen en ben doodsbang dat dit iemand anders overkomt.’

Verdachte omstandigheden

De doodsoorzaak van de paarden is nog niet met zekerheid vastgesteld. Uit de autopsie bleek wel dat de paarden bloedingen in de hersenen en in het dieper gelegen weefsel aan hun rechterzij hadden, terwijl ze op hun linkerzij lagen toen ze overleden. Volgens Pryce is wel duidelijk dat de paarden óf hard geslagen, óf een giftige injectie hebben gekregen omdat er in hun spijsverteringsstelsel niets terug te vinden was wat tot hun dood zou hebben kunnen geleid. Op dit moment wordt er nog toxicologisch onderzoek verricht.

Een woordvoerder van de RSCPA vertelt dat zij de dood van de paarden als verdacht beschouwen. ‘We werken samen met de politie en steunen de eigenaren waar mogelijk om zo te achterhalen wat er gebeurd is. We roepen iedereen die meer weet op om contact met ons op te nemen.’

Bron: Cambridge News / Hoefslag

Foto: Remco Veurink