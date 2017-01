Mattie & Wietze van Q-Music te paard: ‘O jéétje!’

Omdat DJ-collega’s van Q-Music Mattie en Wietze áltijd iets te zeuren hebben over paardrijden, had nieuwslezers Fien vanmorgen een verrassing voor de ‘over het paard getilde’ heren…

Voor de opnamestudio stonden de twee brave paarden Destiny en Fantasy klaar, waar de mannen zich op hesen. Dat ging al niet soepeltjes, een drafje was helemaal ‘O jeetje!’.

De reacties op het Facebookbericht van Q-Music zijn niet van de lucht. Paardenfans juichen de actie van de kordate Fien toe, terwijl iedereen zich nu afvraagt wat Wietze en Mattie nu voor háár in petto hebben…

Over paardrijden zullen ze in elk geval voorlopig wel hun mond houden. En spierpijn? Dat hebben ze waarschijnlijk ook nog wel even.

Q-Music / Hoefslag

Foto: Q-Music