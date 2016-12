Mannequin-challenge: 2:39 minuten lang nét niet opstijgen…

De mannequin-challenge, een filmpje waarbij alleen de langsflitsende camera beweegt en de hoofdpersonen een ‘frozen’ pose aannemen, doet ook zijn intrede in de paardenwereld. Bij de New South Wales Mounted Police deed iedereen mee, tot en met stalkat Ed aan toe!

2 minuten en 39 seconden lang bleven mens en dier bewegingsloos. Best knap om al die tijd nét nog niet je been over het zadel te hebben geslagen of met een baal hooi in de handen te staan. Alleen een af en toe zachtjes zwaaiende staart of knipperend oog van een paard verraadt dat het toch om ‘echte’ beelden gaat…

Het filmpje is op de social media vele malen gedeeld en geliked. ‘Best mannequin challenge ever! Thanks to all who took part, absolutely fabelous. Special mention to Troop Cat Ed who made it look so easy.’ En inderdaad, ook Ed snapt het spelletje en verdraait geen oor!

Youtube/Hoefslag