De longen van een paard… enorm! *foto*

Ze rennen voor ons in een behoorlijk tempo door een cross, kunnen urenlang achter elkaar galopperen in een endurance wedstrijd, bezorgen ons een frisse spurt door het bos. Realiseer je je wel eens hoe groot de longen van je paard zijn?

Deze foto van The Incredible Dr. Gill (variant op Dr. Pol, laten we maar zeggen) toont de longen terwijl ze helemaal vol met lucht zitten. Ongelooflijk dat dat in een paardenlichaam past!

In iedere long kan 5 liter lucht, en dus zuurstof, ingenomen worden. Bedenk je eens hoeveel dat is… en zorg ervoor dat je het je paard zo makkelijk mogelijk maakt om optimaal te kunnen ademen!

Facebook Dr. Gill/Hoefslag

Foto boven: DigiShots