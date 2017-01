Kruidvat verkoopt paardenshampoo voor mensenhaar

Gewone shampoo gebruiken voor een paard is voor menig paardeneigenaar geen onbekend terrein. Schimmels worden gewillig gewassen met zilvershampoo en ook de conditioners of antiklit uit de drogisterijschappen vinden gretig aftrek onder de paardenmeiden.

Gat in de markt

Drogisterijketen Kruidvat heeft echter een nieuw gat in de markt gevonden: paardenshampoo. De winkelketen verwacht echter niet dat hun product gebruikt gaat worden voor onze favoriete viervoeter. Ze raden de shampoo juist aan voor mensen.

Verbluffende resultaten

Het lijkt een vroege 1 april grap, maar Kruidvat neemt de shampoo serieus. ‘Zichtbaar voller, gezonder en glanzender haar…. Dat ervaren de miljoenen gebruikers van Mane ’n Tail over de hele wereld.’ zo prijst Kruidvat de Mane ’n Tail shampoo aan. ‘Ja, deze shampoo is ooit ontwikkeld voor paarden. Maar door verbluffende resultaten is het merk een groot succes geworden.’ De winkelketen heeft zowel de shampoo als de conditioner in haar assortiment opgenomen. De prijzen voor beide producten zijn vergelijkbaar met de ruitersportwinkels.

Foto: Remco Veurink

Bron: Hoefslag