Paard komt klem te zitten in voordeurtje trailer

Een paard is gistermiddag klem komen te zitten in een trailer bij Biezenmortel. Daardoor werd de N65 afgezet. Een vrouw was met haar paard in de trailer onderweg vanuit Den Bosch en reed in de richting van Tilburg. Bij de stoplichten bij Biezenmortel moest ze echter plotseling remmen.

Klem

Hierdoor begon het paard, dat achterin de trailer stond, te schuiven en kwam het ten val. Hierop is de bestuurder naar een parkeerplaats aan de N65 gereden. Bij het openmaken van de deur aan de voorzijde van de trailer wilde het paard er via die deur uit. Het dier kwam daarbij vast te zitten. Toevallig passeerde er op dat moment een dierenarts. Deze is gestopt en heeft het paard een kalmerend middel gegeven.

Gekneusde rug