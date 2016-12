Klanten in actie voor paarden op pensionstal Duinrand

De gemeente Bergen dreigt pensionstal De Duinrand in Egmond-Binnen de nek om te draaien door de eigenaresse te beletten bij de stal te wonen. Bewoning bij een stal met meer dan vijftig paarden is volgens een mede door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgebrachte handreiking een voorwaarde om paardenwelzijn te garanderen. De gemeente Bergen is onderdeel van de VNG en gaat met deze actie dus tegen haar eigen beleid in.

De huidige eigenaresse van De Duinrand, Ingrid Schouw, woont inmiddels ruim tien jaar in een kleine etage boven de stal. Vorige eigenaren en beheerders van de stal woonden er voor die tijd al zo’n twintig jaar. De gemeente Bergen heeft al die jaren zonder enige problemen belastingen voor bewoning geïncasseerd, maar concludeert nu dat er geen woonvergunning is en dat Ingrid Schouw moet vertrekken.

Inmiddels zijn de klanten van stal De Duinrand een massale actie gestart om ervoor te zorgen dat hun paarden veilig kunnen worden gehuisvest. Zowel de burgemeester van Bergen, de raadsleden alsmede de Commissaris van de Koning dhr. Remkes hebben al een stapel persoonlijke steunbetuigingen ontvangen.

‘Voor het welzijn van de paarden is het van belang dat er 24 uur per dag direct kan worden ingegrepen in geval van ziekte of bijvoorbeeld het vastliggen in een box, wat bij paarden tot de dood kan leiden. Recent redde Ingrid nog het leven van een paard door ’s nachts meteen in actie te komen,’ aldus een van pensionklanten. “Als hier niet meer gewoond mag worden, is 24-uurs toezicht onhaalbaar met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van onze paarden.’

De naburige gemeente Castricum, waarmee Bergen vanaf 1 januari 2017 een ambtelijke fusie aangaat (de zogenaamde BUCH-fusie), heeft het belang van bewoning bij een paardenhouderij erkend. De gemeente heeft zelfs recent de omgevingsvergunning voor een locatie aan de Geversweg 3A gewijzigd zodat er een nog niet bestaand huis gebouwd kon worden. Het is de hoogste tijd dat gemeente Bergen dit voorbeeld gaat volgen.

Persbericht De Duinrand

Foto: Remco Veurink