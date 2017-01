Karen viel 63 kilo af: ‘Eindelijk weer op het paard!’

Geleidelijk aan waren de kilo’s er aan gekomen. En had Karen het punt bereikt dat ze vond dat ze niet meer kon paardrijden. ‘Toen ging mijn dochter op paardrijden en wilde ik eigenlijk ook weer op het paard’, vertelde ze aan Horse&Hound.

Afvallen lukte steeds maar niet. Van alles had ze al geprobeerd, vasten, shakes… niets hielp. Totdat ze bij een dieetclub ging. Nu mocht ze wel eten, maar viel ze toch af. Het was meer een kwestie van het veranderen van levensstijl. ‘De eerste 20 kilo waren er zomaar af en daarna ging ik gewoon door.’

Inspiratiebron

Op het moment dat ze begon woog ze 146 kilo. Op vakantie in Spanje afgelopen jaar waren dat er 82 kilo. En dat was het moment suprème… een buitenrit met haar twee dochters. Het ‘rijgevoel’ kwam meteen terug! Haar dochters waren met stomheid geslagen, omdat ze nooit had verteld hoevéél ze had gereden vroeger.

Deze maand onderging Karen een buikwandcorrectie, maar als ze daarvan hersteld is, gaat ze weer regelmatig paardrijden. ‘Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen inspireer om ook weer in het zadel te komen.’

Bron: Horse&Hound



Foto: Shutterstock