Jean François Pignon zoekt nieuwe paarden

De Franse koning van de vrijheidsdressuur, Jean François Pignon, is op zoek naar paarden, zo laat hij weten via een oproep op Facebook.

De paarden die Pignon geschikt acht zijn ruin, schimmel, Iberisch type, leeftijd tussen twee en vier jaar, stokmaat minimaal 1.50m en bij voorkeur te bezichtigen in Zuid-Frankrijk. Het paard mag niet afgericht zijn. De Fransman wil maximaal 3000 euro voor een paard neertellen.

Meteen stroomden de reacties binnen en het bericht werd honderden keren gedeeld. Wel reageerde Pignon meteen streng: ‘Bedankt voor jullie reacties, mensen! Maar aub, let op mijn criteria. Dus géén hengsten, géén paarden van vijf jaar, géén bruine! We verliezen veel tijd met het doorlezen van aanbiedingen die voor ons toch niet interessant zijn.’

Shows over de hele wereld

In 1991 presenteerde Pignon voor het eerst een ongekende show met zijn paarden zonder zadels en hoofdstellen. Het werd direct een groot succes. Dit betekende een enorme sprong in zijn carrière en gaf hem de kans om zijn show op te voeren op toonaangevende evenementen. Jean François bereikt in zijn show het maximale vertrouwen tussen paard en mens.Sinds 1993 reist Jean François met zijn acht paarden de hele wereld over en treedt hij op in alle grote wereldsteden. Vorig jaar was hij onder andere in ons land aanwezig op Horse Event.

Facebook Jean François Pignon/Hoefslag

Foto: Sabine Timman