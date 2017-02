Wie is de taxichauffeur die gevallen amazone hielp?

De familie van de achttienjarige amazone die vorige week in Den Haag van haar paard viel en daarna geholpen werd door een taxichauffeur , is op zoek naar deze redder in nood om deze man persoonlijk te bedanken.

De familie is de taxichauffeur enorm dankbaar. Zijn handelen was van levensbelang; als hij het paard niet te pakken had gekregen, hadden er meer mensen gewond kunnen raken, of er had het dier zelf iets kunnen overkomen.

