Hollandsche Manege naar rechter wegens paardenwelzijn

De Hollandsche Manege stapt naar de rechter om toch een vergunning te krijgen om de paarden in een paddock op een binnenterrein naast te manege te laten rusten. GroenLinks heeft vragen gesteld over de weigering van de vergunning hiervoor door het stadsdeel. De manege wil het terrein van 15 bij 35 meter gebruiken als rustruimte voor de paarden, maar de gemeente vindt dit niet passen in de bestemming van het terrein.

Dierenwelzijn

De gemeente beroept zich op een wetsartikel dat gaat over de afstand die dierenverblijven moeten hebben tot woningen. Die moet 100 meter zijn. Paarden moeten uit het oogpunt van dierenwelzijn echter -los van hun ‘werk’ – vier uur per dag echt los kunnen lopen, zo betoogt eigenaar Vincent Valk van de manege. Dat staat in richtlijnen voor de paardenbranche om te voldoen aan de Wet op de Dieren. Nu zet Valk de dieren ’s nachts bij elkaar in de ‘bak’ van de manege.

De Hollandsche Manege wil de paarden in groepjes van drie buiten laten lopen, van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags. Volgens de paardenhouder heeft een buurman hierover geklaagd, die bang zou zijn voor overlast door stank en vliegen. Die angst is onterecht, zo vindt hij. Het landje wordt iedere dag schoongemaakt. ‘Wij zijn een van de schoonste maneges van het land, onze mestput wordt iedere week geleegd.’

Boxen verruilen stands

De stal moet uit diervriendelijkheidsoverwegingen ook nog worden verbouwd. De stands, waar de paarden vast in staan, moeten worden omgebouwd tot boxen, waar ze niet vast staan en een rondje kunnen lopen. Met die verbouwing zijn hoge kosten gemoeid, mede doordat de Hollandsche Manege een monument is. Het bedrijf huurt het pand van de gemeente en zou een tegemoetkoming in de kosten op prijs stellen. ‘We blijven onze prijzen verhogen, waardoor het voor veel mensen niet meer haalbaar is om te rijden. De gemeente ondersteunt allerlei sporten, maar niet de ruitersport’, zo beargumenteert Valk.

Een andere reden waarom de prijzen omhoog moeten, is dat de manege vorig jaar de stapel moest inkrimpen van zestig naar 45 paarden om zo meer ruimte te maken voor de boxen. Om de paarden toch rust te gunnen, wijkt Valk nu uit naar een dijkhuisje in Andijk in Noord-Holland met 1 hectare grond. Daar zullen de paarden geregeld heengaan. Vincent Valk gaat in Andijk wonen, zijn zoon betrekt de woning bij de manege.

Foto: Wikimedia Commons

Bron: De Westkrant