Gedumpte Tinker kon bijna niet lopen door verwaarloosd behang

‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’, aldus de Britse vrouw die zich ontfermde over een gedumpte hengst met een staart die zo lang was dat hij achter hem aansleepte.

Twee Tinkers, nu Ken en Bruce genaamd, werden op 26 januari gedumpt op de oprit van een paardenopvang in Cambridgeshire. De hoeven van de oudste, Ken, zagen eruit alsof er nog nooit een smid bij was geweest en de sokken waren een opeenhoping van vuil.

Loodzware sokken

Hayley Davies, wiens moeder de opvang dertig jaar geleden oprichtte, vertelt dat Ken bij elke stap die hij zette, op zijn staart stond. ‘Zijn sokken waren loodzwaar door het vervilte haar en de modder die erin zat. We hebben er een heleboel afgesneden en dat in een tas gestopt. Die tas was vervolgens zo zwaar dat we hem niet eens meer konden optillen. Hij loopt nu een stuk gemakkelijker.’

Goede kans

Beide paarden waren ernstig ondervoed en het jongste paard wankelde wanneer het liep omdat het zo zwak was. ‘Hij eet nu en ik zie dat hij al enorm vooruit gegaan is. Hij zat vol wormen, dat is als het goed is nu opgelost en ik denk dat hij een goede kans maakt.’

