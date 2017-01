Friese paarden-handel naar Mexico op z’n gat: ‘Wie is verantwoordelijk’?

De handelaar bij wie de recherche van de NVWA-IOD invallen deed op 6 december 2016 is bekend. Het is handelstal Martijn Meijer uit Dedemsvaart die van grootschalige vervalsing van documenten beschuldigd wordt. Meijer handelt met name in Friese paarden.

Martijn Meijer bevestigt dat zijn administratie is meegenomen. ‘De papieren zijn inmiddels weer terug’, vertelt hij. ‘Ik kan en wil nu nog niks zeggen over de stand van zaken en wat er nu verder gaat gebeuren’, laat hij weten. ‘Het onderzoek loopt nog.’

Handelstal Martijn Meijer verkoopt paarden over de hele wereld; van de EU-landen tot en met het hele Amerikaanse continent en Azië en Zuid-Afrika.

Strop voor fokkers

Vanwege de fraude met paspoorten ligt de handel in Friese paarden naar Mexico op zijn gat. Volgens de Leeuwarder Courant werden er elk jaar zo’n 700 paarden verkocht naar het Midden-Amerikaanse land, maar nu hebben de Mexicanen hun grenzen gesloten voor paarden uit Nederland. Een strop voor de fokkers van Friezen, die voornamelijk hengstveulens naar Mexico verkochten.

In 2015 werden er eveneens beschuldigingen tegen stalhouder Meijer geuit vanwege een verwaarloosde Shetlander. De pony hoorde bij de inboedel die verkocht werd via BVA Auctions nadat Meijer failliet verklaard was.

