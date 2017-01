Mr. Frank Visser behandelt ‘paard in de zak’

In het nieuwe programma ‘Mr. Frank Visser rijdt visite’ behandelt voormalig kantonrechter Frank Visser de zaak rondom paard ‘Toppie’. Zijn advies naar de nieuwe eigenaren is duidelijk. ‘Stop ermee’.

Droompaard

Nadat Greet haar droompaard zoekt op Marktplaats raakt zij opslag verliefd op Tophorn, een zestienjarige ruin. Zonder het paard te keuren besluiten de nieuwe eigenaren tot koop over te gaan, maar wanneer Greet na enkele weken een eerste rit wil maken blijkt het dier kreupel. Uit röntgenologisch en echografisch onderzoek blijkt dat Tophorn aan artrose lijdt en wil Greet de vorige eigenaar aansprakelijk stellen.

Broodmager

Volgens Greet is het paard nooit goed geweest. ‘Ik kocht hem al heel mager. Hij had daar een half jaar in het land gestaan ’s winters zonder bijvoeding zei de vorige eigenaar. Daarom was hij vermagerd. Toen ze hem kwamen brengen en ik zijn dek afdeed schrok ik mij dood. Echt broodmager. Ik denk dat zolang ik hem nu heb hij wel honderd kilo is aangekomen. Hij was echt ondervoed.’

Na vier weken vond de koopster het paard genoeg aangesterkt om te gaan rijden, maar dan blijkt Tophorn helaas kreupel. Volgens Greet moet de aangetroffen artrose al aanwezig zijn geweest voor de verkoop. ‘Hij heeft ons gewoon belazerd. Hij heeft dit moeten weten.’

Trap in het land

De stalhouder die Tophorn verzorgd heeft toen hij nog bij de voormalige eigenaar in bezit was, spreekt dit echter tegen. ‘Het paard was iets aan de schrale kant, maar verder was hij helemaal gezond.’ Volgens haar moet de kreupelheid zijn ontstaan bij Greet. ‘Dat hij daar goed een maand stond heeft zij mij gebeld dat het paard een trap in het land gekregen had en sindsdien kreupel was. Dat hij misschien iets van artrose zou hebben zou uiteraard kunnen, maar dat is niet de reden dat hij kreupel is geworden.’

‘Stop hiermee’

Meester Visser is duidelijk in zijn advies naar Greet. ‘Ik zal maar met de deur in huis vallen. Stop hiermee.’ Hij raadt verdere juridische stappen af. ‘Een proces kan ik u niet aanraden, daar wordt u financieel gezien alleen maar armer van. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om deze zaak te winnen. Je moet gaan bewijzen dat dit paard tijdens de koop al niet in orde was, terwijl u zelf aangeeft dat u er toen niets aan heeft gezien.’

Uiteindelijk besluit Greet om Tophorn te laten euthanaseren. Wel heeft zij inmiddels aan de oude eigenaar laten weten toch verdere stappen te willen ondernemen.

Foto: Saga.co.uk

Bron: Hoefslag