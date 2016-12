Fout leidt tot ijskoude horrorverdrinking

In St. Charles, Amerika is gisteren een menpaard verdronken in de ijskoude Missouri-rivier. De vrouwelijke verzorgster had het hoofdstel al afgedaan, terwijl het dier nog voor de wagen stond. Het paard ging ervandoor met de wagen achteraan.

Het dertienjarige menpaard Cash was net klaar met het rondrijden van toeristen. Hij trok een wagen in de vorm van een Doornroosje-rijtuig. Cash ramde op zijn vlucht een aantal auto’s en kwam vervolgens met wagen en al in de rivier terecht. Deze rivier was bedekt met een laagje ijs en zag er voor het paard mogelijk uit alsof het gewoon vaste grond was. Het dier probeerde op het laatst nog om te draaien, maar de wagen was te zwaar waardoor het dier uiteindelijk verdronk.

Hoofdstel

De eigenaar van het paard vertelt: ‘Ze [de verzorgster] haalde eerst het hoofdstel af, iets waarvan we altijd zeggen dat ze dat nooit moeten doen. Dat is het eerste dat we uitleggen, want het is ook het belangrijkste om te onthouden. Het paard liep van haar vandaan, ze probeerde het nog te vangen, maar ze had geen controle. Ze ging nog achter het paard aan, maar dat ging steeds sneller lopen.’

Boothelling

Het dier rende richting een helling waar boten te water worden gelaten. Volgens een getuige probeerde het dier nog om te draaien, maar de wagen was te zwaar en het dier verdronk: ‘Iedereen is hier somber.’

De brandweer moest er aan te pas komen om het paard en de wagen uit de ijsrivier te halen. Omdat de brandweer hier geen ervaring mee had, duurde het even eer zij het lichaam van het paard en de koets uit het water hadden gehaald. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

De dame die de fout maakte is ontslagen.

Bron: KMOV / Hoefslag

Foto: Shutterstock / chinahbzyg