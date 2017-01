DNA-test voor grote bloedworm veelbelovend

Mogelijk is mestonderzoek verleden tijd, in ieder geval als het gaat om het detecteren van de grote bloedworm (strongylus vulgaris). Wetenschappers uit Duitsland hebben een DNA-test ontwikkeld om deze wormsoort bij paarden op te sporen.

Wormeitelling zinloos

De grote bloedworm is een van de meest gevaarlijke parasieten die paarden kunnen besmetten. De worm kan grote schade berokkenen aan de darmen van het paard doordat de larven zich ingraven in de darmwand. Hierbij kunnen ze onder andere belangrijke bloedvaten blokkeren en koliek of zelfs de dood tot gevolg hebben. Wormeitellingen voor een dergelijke besmetting is zinloos: de larven leggen nog geen eieren en zijn daardoor niet op te sporen via de mest. Zodra het mestonderzoek positief is, is de schade al geleden.

DNA-test

Wetenschappers aan de Ludwig-Maximilan Universiteit in Duitsland hebben de effectiviteit van een DNA-test onderzocht. Deze zogenaamde ‘real-time polymerase kettingreactie (PCR)’ is een laboratoriumtechniek die vaak gebruikt wordt in moleculaire biologie om DNA te kunnen opsporen. Met deze techniek kan er bij het paard gekeken worden of er DNA aanwezig is van de grote bloedworm: een teken van besmetting.

‘De PCR heeft een significant hogere gevoeligheid voor het opsporen van s. vulgaris-besmettingen in vergelijking met andere methodes. Het zou overwogen moeten worden of deze test geen routine zou moeten worden in het detecteren van s. vulgaris bij paarden.’ aldus de onderzoekers.

Foto: Remco Veurink

Bron: BMC Veterinary Research