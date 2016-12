Dood Dirk Braam geen misdrijf; onderdak gevonden voor hengst Onno S

De 57-jarige Dirk Braam uit Uithuizermeeden is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat laat de politie woensdagavond weten. De politie trof maandagavond het lichaam van de man aan in een woning in Kantens. Zijn 30-jarige vriendin, die in de woning woont, werd daarop aangehouden.

Groninger hengst

Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. Omdat er geen sprake is van een misdrijf, is de vrouw vrijgelaten. De voormalige dekhengst Onno S blijft voorlopig bij Stal Bakker staan. Op kosten van de NAM. ‘We laten alles de komende maanden even zoals het is.’

Protestactie met paard

Dirk Braam verwierf bekendheid door een protestactie waarbij hij zijn paard op de stoep van het hoofdkantoor van de NAM in Assen zette. Hij deed dat omdat hij geen stalling had voor het dier, nadat hij zijn boerderij in Uithuizermeeden door een conflict met de pachter en aardbevingsschade noodgedwongen moest verlaten. Om te voorkomen dat Braam zijn laatste paard moest af laten maken regelde de NAM onderdak voor de Groninger hengst bij Stal Bakker.

Kinderen

De politie deed dinsdag sporenonderzoek in en om de woning in Kantens. Tot die tijd werd het huis bewaakt door een beveiligingsbedrijf. De kinderen van het stel, 1 en 3 jaar oud, werden opgevangen door de ouders van de vrouw.

Bron: RTV Noord / DVHN

Foto: Remco Veurink