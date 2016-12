Dertien paarden in beslag genomen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft onlangs, samen met de dierenpolitie, meerdere controles uitgevoerd op een stal in Nistelrode. Op een stal aldaar zouden verwaarloosde paarden staan en hierover was door meerdere mensen geklaagd bij de dierenpolitie. De dieren zijn deze week in beslag genomen. Dat meldt de Politie van Oss op hun Facebook.

Tijdens de eerste controle bleek inderdaad dat de 12 paarden, een shetlander en zeven honden niet goed werden verzorgd, de LID gaf hiervoor een waarschuwing en legde bestuursdwang op.

In beslag genomen

Deze week volgde een nieuwe controle, hieruit bleek dat er geen verbeteringen waren uitgevoerd. De stallen lagen vol met mest en de paarden en de honden werden nog steeds verwaarloosd. Hierop is besloten om de dieren in beslag te nemen. Zij zijn inmiddels elders gehuisvest.