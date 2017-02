Storm Doris gooit complete boom op stallencomplex van Duindigt *Foto’s*

Overal in Nederland hield storm Doris vandaag huis. Ook renbaan Duindigt in Wassenaar liep de nodige schade op dankzij de razendsnelle rukwinden.

Zo vielen er grote takken en daarnaast een complete boom op de stallen van de renbaan, waar op dat moment ook een paard gestald was. Het paard kwam echter met de schrik vrij. De brandweer moest uitrukken met twee kranen om de boom van het stallencomplex te kunnen hijsen. Daarbij werd rekening gehouden met de asbest die eventueel in de daken aanwezig is in de vorm van eternietplaten. Om te voorkomen dat de asbestvezels zich zouden verspreiden, zijn de daken nat gemaakt.

Toen alle paarden uit de stallen waren gehaald en in andere boxen waren ondergebracht, is de zaak verder overgedragen aan Duindigt. Zij gaan zorg dragen voor het verwijderen van de bomen.

