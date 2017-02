Carnaval en paarden gaat dat samen?

Carnaval staat voor de deur. Bij onze Oosterburen is het thema ‘paarden in de Carnavalsoptochten’ (weer) aan de orde. In Nederland zijn er vrijwel geen grote optochten waarin ook paarden meelopen. In België maar vooral in Duitsland in de grote steden is het heel gewoon. Te veel stress en te veel lawaai: drie dierenbeschermingen eisten een verbod voor paarden in de grote Carnavalsoptocht van onder andere Keulen. Een klachtencommissie heeft zich over dit thema gebogen.

Veiligheidsredenen

Voor velen was het een ongewoon beeld dat geen enkel paard meeliep in de zeven kilometer lange Keulse Carnavalsoptocht van 2016. Het feestcomité had daartoe per uitzondering besloten om veiligheidsredenen vanwege de storm. Enkele andere grote steden hadden om die reden de hele optocht afgeblazen.

Dierenmishandeling

Is de inzet van paarden dierenmishandeling? Nu eisen dierenbeschermers opnieuw een verbod voor paarden in de grote Carnavalsoptochten. Al meerdere jaren worden de feestcomités geconfronteerd met zulke eisen. In Keulen, Düsseldorf, Bonn, Aken en Mainz moeten de organisatoren zich ook dit jaar weer met het thema gaan bezighouden. 24 Januari hebben de Keulse optochtleider Christoph Kuckelkorn en enkele vertegenwoordigers van een ruiterkorps in de bezwarencommissie van de gemeente hun standpunt kenbaar gemaakt. Het ging voornamelijk om de vraag of de inzet van paarden dierenmishandeling is en ze door de harde muziek en de mensenmassa onnodig in de stress geraken. De dierenbeschermers beschuldigen de Carnavalsverenigingen dat ze de paarden met medicatie rustig houden.

Sederen

Een woordvoerster van het feestcomité van de Keulse Carnaval zegt dat ze tegen het sederen van de paarden zijn en geen enkel paard van wie dan ook een kalmeringsmiddel krijgt. Hiervoor geldt zelfs een verbod. De dieren worden het hele jaar op de optocht voorbereid en getraind, net zoals politiepaarden. Ze kunnen met harde geluiden omgaan en het zijn trainingspaarden die gewend zijn met nieuwe situaties om te gaan.

Dierenartsen controleren steekproefsgewijs de paarden voor de optocht begint via bloedmonsters. Ook worden de paarden goed geobserveerd.

Veiligheidseisen

Ook in Düsseldorf en Aken zorgt een dierenarts ervoor dat het goed met de paarden gaat. Volgens een woordvoerder van het organiserend comité is dat meegenomen in de veiligheidseisen. Bovendien worden er alleen paarden ingezet die een dusdanig karakter hebben dat ze met harde geluiden en veel mensen kunnen omgaan. Bovendien gaan er in hun optocht maar weinig groepen mee met paarden. Van gebruik van kalmeringsmiddelen is men noch in Aken noch in Düsseldorf voorstander.

Serieus

De bezwaren werden in Keulen echter wél serieus genomen. Ze kwamen overeen dat de dierenartsen zich nog intensiever met de dieren gaan bezighouden. Ze doen echter ook nu al méér voor de dieren dan de voorschriften vereisen zoals regelmatige rust- en drinkpauzes.

Er mogen tóch 500 paarden in de optocht meelopen.

Bron: rp-online

Foto: Shutterstock