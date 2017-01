Carmen Römer-Theunissen rijdt dertigste 160-km wedstrijd uit

Carmen Römer-Theunissen heeft tijdens haar vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten haar dertigste wedstrijd van 160 kilometer uitgereden. Geen enkele Nederlandse endurance-ruiter liet zoveel wedstrijden op die afstand noteren.

De Nederlandse die na Römer-Theunissen de meeste goed uitgereden 160 kilometer wedstrijden heeft gereden is Yvonne van der Velde met 25.

Römer-Theunissen deed in Dubai mee aan de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup. Ze reed op de schimmelruin Quilion du Bourgh, die ze twee jaar geleden op dezelfde wedstrijd uitbracht.

Valkuil

‘Quilion du Bourgh is heel sterk en wil steeds harder’, vertelt de amazone. ‘Hij wil graag lopen en dat is ok zijn valkuil. Ik moet hem echt tegen zichzelf in bescherming nemen. Vanwege de warmte had hij het op een gegeven moment wat moeilijker en hebben we het een paar rondjes rustiger aan gedaan.’

De Nederlandse eindigde uiteindelijk op een mooie 43e plaats. ‘Daar ben ik heel tevreden mee. Het is een hele mooie wedstrijd met meer dan 260 paarden aan de start. Heel anders dan in Europa waar zo rond de honderd deelnemers al heel veel is.’

In shock

Tijdens de wedstrijd hadden Römer-Theunissen en de groep waarmee ze reed nog een heel nare ervaring. ‘Al in het eerste rondje net voor de vetgate viel een ruiter van zijn paard omdat die ineens flipte. Dat kon hij niet uitzitten. Het paard, een vos, ging er vervolgens vandoor en brak een achterbeen. De hele groep was in shock. Heel verdrietig.’

Römer-Theunissen bracht de feestdagen door in Dubai waar ze, zoals ook in voorgaande jaren, te gast was op de Emaar endurance stable Dubai. ‘Een van de trainers kennen we al uit de tijd dat mijn vader endurance-wedstrijden reed. Zo kwam het idee om tijdens de vakantie ook aan een wedstrijd mee te doen.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink