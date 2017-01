Camera stuurt SMS-alert als paard pijn heeft

Een geavanceerd staaltje technologie zorgt ervoor dat je een SMS-bericht krijgt als de camera ontdekt dat je paard pijn heeft. In een interview op wetenschapszender Swedish Radio wordt uitgelegd hoe dat werkt.

De technologie maakt het paardeneigenaren steeds gemakkelijker om hun dieren te houden, zoals informatie over de gezondheid van het paard die via een ontvanger aan het halster wordt opgeslagen. In Zweden bestaat nu een systeem waarbij filmcamera’s in staat zijn beelden van de paarden te ‘lezen’.

De software onderscheidt verschillende gezichtsuitdrukkingen bij paarden, zoals wijd opengesperde neusgaten, snellere ademhaling… Deze beeldherkenning is vrij nieuw en kan bijvoorbeeld in dierenklinieken gebruikt worden.

Bron: Tidningenridsport.se

Foto: Remco Veurink