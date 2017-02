Brandweer roept op tot controleren bodem trailers na ongeluk

Angstige momenten voor paard Spencer en zijn eigenaresse Anne Dance vorig weekend. Spencer kwam namelijk vast te zitten nadat hij met een van zijn benen door de bodem van de vrachtwagen zakte. Gelukkig kwam hij er zonder ernstige verwondingen vanaf.

Jim Green, die zich namens de brandweer van Hampshire bezighoudt met het redden van dieren, roept naar aanleiding van deze situatie via Horse & Hound iedereen op om de bodem van hun trailer of vrachtwagen regelmatig te (laten) controleren.

Vast tussen de wielen

Toen het ongeluk gebeurde waren Dance en Spencer net aangekomen op hun plaats van bestemming. Ze stopte voor de poort, die door een ander werd geopend en keek toen even naar de camerabeelden terwijl ze door de poort reed. Spencer leek te zitten in plaats van te staan, waarna Dance besloot direct te stoppen. Toen bleek dat Spencer’s achterbeen dwars door de vloer was gegaan en vast zat tussen de wielen van de vrachtwagen.

Een dierenarts die toevallig ter plaatse was, sedeerde het paard nog voor de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk moesten de wielen van de vrachtwagen verwijderd worden om Spencer uit zijn benarde positie te bevrijden.

Check de bodem!

Jim Green benadrukt dat een dergelijke situatie voor iedereen een reden zou moeten zijn om de bodem van hun vrachtwagen of trailer te laten checken. ‘Deze vrachtwagen zag er op het eerste gezicht goed onderhouden uit’, aldus Green. ‘Je zou echt niet verwachten dat er iets mis mee zou zijn’. Eigenaresse Anne Dance voegt daaraan toe dat de wagen in december nog een onderhoudsbeurt had gehad en dat ze haar paard nooit in een onveilige vrachtwagen had willen vervoeren.

Bron: Horse & Hound / Hoefslag

Foto: Shutterstock