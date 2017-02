Beschoten paard behandeld op Belgische kliniek Equitom

Gisterenavond werd er een paard doorverwezen naar de Belgische paardenkliniek Equitom. Het paard had een wond op zijn achterbeen bij zijn elleboog. De eigenaar trof het dier kreupel aan, met een kleine wond. Nadat er röntgenfoto’s zijn gemaakt, heeft de dierenarts van Equitom kunnen vaststellen dat het om een schotwond ging.

Kogel

De kogel had de spier doorboord en is vast komen te zitten in het lichaamsdeel. Om de wond schoon te kunnen maken en het te kunnen spoelen, heeft de dierenarts een incisie gemaakt aan de kant waar de kogel eigenlijk uit het been zou moeten zijn gegaan.

Geen verklaring

Volgens de dierenarts maakt het paard het goed en heeft de kogel geen vitale organen geraakt. Er is nog geen verklaring voor hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren, gezien het paard in een weide stond waar jagers geen toegang toe hebben. Het is niet de eerste keer dat zulke verwondingen behandeld zijn op de kliniek in België. Daarom wordt er aangeraden om op te passen met het buitenzetten van paarden in weilanden die aan het bos liggen, wanneer het jachtseizoen actief is in de omgeving. Zo wordt de kans, dat dit soort ongevallen weer voorkomt, verkleind.

Bekijk hier de foto’s van de röntgenfoto’s, de kogel en de operatie.

Bron: Facebook/Hoefslag

Foto: