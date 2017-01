Steeds meer bedrijven op zoek naar goed opgeleide vakmensen *video*

Heb jij er altijd al van gedroomd om internationaal groom, stalruiter of instructeur te worden of een andere mooie baan in de paarden te vinden? Met de opleiding paardensport en -houderij van Wellant maak je deze droom waar. Op school én in de praktijk word je klaargestoomd voor een beroep in de hippische sector. Er is daarbij veel ruimte om je te ontwikkelen in de richting die jij leuk vindt.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Als je van je passie voor paarden je werk wilt maken, zit je goed bij Wellant. De opleiding paardensport en -houderij bereidt je optimaal voor op een baan in de hippische sector. Je leert er alles over het paard, het beoefenen van de paardensport, het organiseren van hippische evenementen en het managen van een bedrijf. Bovendien wordt de theorie meteen in de praktijk gebracht. Dat betekent dat je minimaal eens per week niet in de schoolbanken zit, maar op één van de unieke praktijklocaties aan de slag bent.

Op Wellant is er veel oog voor wat jij graag wilt gaan doen ‘in de paarden’. De sfeer op school is erg prettig. De klassen zijn niet al te groot, zodat iedereen elkaar bij naam kent en de lijntjes tussen docent, student en ouders kort zijn. Wellant werkt samen met KNHS, ORUN en FNRS. Tijdens je opleiding kun je bijvoorbeeld de ORUN instructeursopleiding volgen.

Open dagen

Benieuwd geworden? Kom om sfeer te proeven naar een van onze open dagen, op vrijdag 27 januari (in Houten en Dordrecht) of zaterdag 28 januari (in Houten).

Kijk voor meer informatie op wellant.nl.

Bekijk hier de promofilm van Wellant.

Bron: Wellant.nl