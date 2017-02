Anky van Grunsven: ‘Paarden nemen afscheid, ruiters niet’

Grote prestaties werken verslavend. Als je de beste van de wereld bent, wil je dat het liefst herhalen. Maar elke topsportcarrière kent ook een einde.

Afscheid nemen

Niemand start zijn topsportloopbaan met de gedachte aan die ene dag die de allerlaatste is. Je droomt van overwinningen, kampioenschappen, medailles, het overwinnen van blessures of andere obstakels. Maar er komt een moment dat je toch moet nadenken over het leven na de sport en hoe je afscheid wilt nemen. Je kunt het natuurlijk zolang mogelijk uitstellen, zoals schaatsster Claudia Pechstein die op haar 45e tijdens de WK afstanden gewoon een zilveren medaille op de 5 kilometer pakt achter haar vriendin Martina Sábliková.

Valegro en Parzival

De olympisch dressuurkampioen op vier benen, Valegro, is pas 14 jaar, maar hij gaat al met pensioen. Hij heeft afgelopen december in Londen voor eigen publiek afscheid genomen en vorige week tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Eigenlijk zou Valegro na zijn twee gouden olympische medailles nog best een paar jaar mee kunnen, maar zijn eigenaar Carl Hester heeft besloten te stoppen. Parzival, de ruin van Adelinde Cornelissen, heeft tot zijn 19e in de ring meegestreden. Rio werd een teleurstelling door een insectenbeet. Je hoopt op iets anders voor je laatste wedstrijd. We zullen hem blijven herinneren aan zijn bijna-zege in Londen. Adelinde showt Parzival voor de allerlaatste keer tijdens Indoor Brabant. Wie zegt wanneer het juiste moment is om te stoppen?

Ruiters nemen geen afscheid

Als je een carrière kent als een sprookje, wil je ook afsluiten met een sprookje. Compleet met een einde waarin alles samen valt. Het is prachtig als dat lukt, maar net zo vaak gaat een afscheid gepaard met teleurstelling. Dat is het mooie aan de paardensport: paarden nemen afscheid, ruiters niet. Wij blijven actief, soms bijvoorbeeld op een lager niveau met een jong paard. Ik heb als amazone ook nog nooit gezegd dat ik ben gestopt. Ik neem nog lekker de tijd voordat ik nadenk of er nog een laatste wedstrijd komt.

Lees Anky’s gehele column hier

Foto: Remco Veurink