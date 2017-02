Alleen nog Los Angeles en Parijs in race voor OS 2024

Het afhaken van Hongarije komt niet als een grote verrassing. Lang niet alle Hongaren waren enthousiast over de kandidaatstelling van Boedapest, dat als outsider werd gezien in het proces. De politieke beweging Momentum liet onlangs weten dat er meer dan 200.000 handtekeningen waren ingezameld voor een petitie tegen de Olympische Spelen in Hongarije. Dat aantal was voldoende om een referendum te houden. Burgemeester Tarlos liet daarop weten dat hij serieus overwoog om Boedapest terug te trekken.

Het Internationaal Olympisch Comité maakt halverwege september bekend welk land de Zomerspelen van 2024 mag organiseren. Alleen Los Angeles en Parijs zijn dankzij de terugtrekking van Hongarije nu nog over als kandidaatsteden. Foto: Remco Veurink

Bron: AD