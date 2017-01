Agradi stopt met verkoop producten Horze

Agradi, een webwinkel die veel producten rondom dieren verkoopt, heeft per direct de samenwerking met Horze/Finn-Tack beëindigd. Eerder vandaag plaatste Agradi dit al op hun Facebook-pagina, maar door de enorme commotie die ontstond werd het bericht verwijderd. De mededeling dat ze de verkoop van Horze/Finn-Teck stopzetten, staat nog wel op hun website.

Uit een artikel van NRC blijkt dat Horze/Finn-Tack onderdeel zijn van een Noorse sekte. Zo worden werknemers onder andere flink uitgebuit en is er sprake van belasting ontwijking.

Horze/Finne-Tack

Drie hoefsmeden in het Finse stadje Lahti beginnen een bedrijf in ruitersportspullen. Het groeit uit tot Horze/Finn-Tack, met vestigingen over de hele wereld. Uit de 200.000 interne e-mails van de broeders die NRC bezit, bleek eerder dat kerkleiders zich verrijkten ten koste van de 40.000 volgelingen. Ook werden belastingen ontweken en lieten Noorse broeders kinderen in strijd met de Arbeidstijdenwet werken om geld te verdienen voor hun kerk.

€60,- per maand

In het Drentse Nieuw-Buinen, bij een ander broederbedrijf, Northern Logistics, komt dit onder andere voor. Dit bedrijf beheert een magazijn van Finn-Tack/Horze. Vanaf 2014 zouden jongeren een het verplichte minimumloon moeten krijgen, maar uiteindelijk blijft daar slechts €60,- per maand van over. Voor die €60,- moeten de jongeren (met een gemiddelde leeftijd van 19,5 jaar) hard werken in het Drentse magazijn. Ze hebben contracten van 48 uur per week, het wettelijk maximum. Dat is nog niet voldoende. Ze worden ‘net iets meer’ ingepland, staat in een interne mail. Extra uren administreert Neinders als ‘vrijwilligerswerk’.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Agradi/NRC/Hoefslag

Foto: Shutterstock