Aat van Essen: ‘Dat één zijn met je paard, dat had ik met Edelster’

31 jaar werd hij, de markante schimmel Edelster. Hij sprong geen huizenhoge hindernissen; hij imponeerde niet met zijn pirouette en piaffe tussen de witte hekjes. Nee, Edelster was een tuigpaard. Maar wel een hele bijzondere.

Grand Prix-ruiter Aat van Essen bracht hem uit voordat hij dressuur ging rijden. ‘Mijn vader reed tuigpaarden, dus ik ook’, zegt hij. ‘En Edelster, die was van mij. Hij liep de sterren van de hemel, thuis. Maar op concours was hij een drama. Alléén maar galopperen. Ik nam hem dus mee naar kleine wedstrijden, totdat hij gewend was aan muziek en publiek. Toen hij eenmaal doorhad wat de bedoeling was, wonnen we veel. De eenheid die je voelt als je paard goed gaat, dat kun je ook hebben áchter je paard. Dat had ik met Edelster. Zo’n gevoel is mooier dan welke prijs ook.’

Broekie

Als hij gewassen werd en de knotjes gingen erin, dan stond hij te trillen van opwinding, vertelt Van Essen. ‘Als Edelster de stem van speaker Jan Bernard Kamphuis hoorde, ging hij zweten. Dan wist hij dat hij mocht gáán.’ 1994 was een bijzonder jaar voor het duo Van Essen/Edelster. Ze werden toen kampioen van Nederland, terwijl zus Andriene van de Laar de titel in het damesnummer met hem veroverde. Wat ook uniek was, was dat Van Essen toen 28 was, een broekie in de tuigpaardenwereld. Edelster was 8, ook erg jong voor een paard in de ereklasse.

Daarna was voor Van Essen de uitdaging eraf. ‘Als je de beste van Nederland bent, wat moet je dan nog? Dressuur had me altijd getrokken, dus dat ging ik doen. Met een nieuw paard, Eduard, maar ook met Edelster. Die was fantastisch! Hij leerde alle Grand Prix-oefeningen, ik nam hem onder andere mee naar Tineke Bartels. Maar starten, dat wilde ik niet met hem. Ik dacht: “Daar ben ik niet goed genoeg voor.”

In onze armen gestorven

Inmiddels weten we wel beter… Van Essen leidde naast Eduard en Edelster zijn meer recente paarden Premier, Oogappel en Sebastiaan (foto boven) op tot het hoogste niveau. En nu zit Walskoning er aan te komen. Eén keer is hij GP gestart, vorig jaar, maar toen was hij te onstuimig. ‘Ik neem de tijd met hem’, aldus Van Essen.

Zijn oude vlam Edelster ging met pensioen toen hij een jaar of vijftien was. ‘Hij heeft tot voor kort bij mijn ouders bij de boerderij gestaan. Hier bij mij ging niet helaas; als de vrachtwagen wegging, werd hij wild! Dan wilde hij óók mee. Onlangs verkochten mijn ouders de boerderij en ging Edelster naar mijn Andriene. Maar hij was toen al anders. Afgelopen week kon hij niet meer opstaan. Heel rustig is hij in de armen van mijn zus en mij gestorven.’

Allerliefste Edelster,

Je mocht 31 jaar oud worden.

Jij was voor mij een groot geschenk rechtstreeks uit de hemel !

Ik ben je intens dankbaar voor alles wat je gegeven hebt en de sterke verbondenheid tussen ons!!

Jouw uitstraling was heel bijzonder en heeft veel mensen diep geraakt.

De nationale titels waren een kroon op onze samenwerking !

Ik wens jou een stralende reis!!!

Aat

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink