Paarden gered bij overstroming *video*

Honderden mensen en een groot aantal huisdieren en paarden zijn gisteren gered bij grote overstromingen in San Jose, Californië.

Gewaarschuwd

De paarden in de video hieronder zaten gevangen konden geen kant op. De weerdienst had gisteren al gewaarschuwd voor plotselinge overstroming ten Oosten van Carson City in Nevada. De enorme hoeveelheid water had Noord-Californië na weken onophoudelijke regen al snel bereikt. Het water steeg dinsdag echter in San Jose zo plotseling, meedogenloos, en overstroomden straten, huizen, auto’s.

Paarden gered

Honderden mensen moesten worden gered door reddingsteams die vaak tot borsthoogte in het water stonden. Het ging zo snel, het water isoleerde de paarden en geparkeerde auto’s waren snel ondergedompeld. De ranch was nog enigszins een eiland en de dierenreddingsbrigade heeft met man en macht geprobeerd de paarden te redden. Dit is uiteindelijk ook gelukt.

Bron: Horseaholic/ NBC

Foto: Remco Veurink