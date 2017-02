50 Jaar Indoor Brabant wordt gevierd met een spetterend programma

Het 50-jarig jubileum van Indoor Brabant zal op donderdagavond 9 maart gevierd worden met een spetterend programma. De avond begint met een eventing wedstrijd (19.00 uur) die vorig jaar werd geïntroduceerd. Daarna begint de nostalgische reis door 50 jaren Indoor Brabant, die wordt geopend met een springwedstrijd voor de toppers van ‘toen’ waarvan sommigen na lange tijd weer in het zadel zullen stijgen.

Legendes

Eén van de topruiters van toen die zal deelnemen is Johan Heins, die in 1973 de Grote Prijs van de Stad ’s-Hertogenbosch op zijn nam schreef met Antrieb. Toen kwam Johan nog uit voor Duitsland. Een paar jaar later, in 1977, werd Johan Heins Europees Kampioen, individueel en met het Nederlandse springteam (met Henk Nooren, Anton Ebben en Harry Wouters van den Oudenweijer). Johan: ‘Ik heb heel veel leuke herinneringen aan Indoor Brabant. Het was er altijd erg gezellig en 1973 was natuurlijk een hoogtepunt met de overwinning in de Grote Prijs. Ik reed toen voor de stal van Alwin Schockemöhle, mijn grote voorbeeld. Ik ben benieuwd hoe het zal voelen om weer in een wedstrijdpiste te rijden. Ik rijd nog af en toe thuis, maar een wedstrijd is lang geleden.’

Jos Lansink

Een andere ruiter die zeker niet mag ontbreken is natuurlijk Jos Lansink. ‘Mijn mooiste herinnering is natuurlijk de overwinning in de Wereldbekerfinale in 1994 met Libero H. Ik won toen alle drie de kwalificatiewedstrijden. Ook op de overwinning in de Wereldbekerkwalificatie in 1992 kijk ik met plezier terug. Dat was toen mijn eerste grote wedstrijd na mijn beenbreuk in oktober 1991. In die tijd waren Johan Heins en Henk Nooren mijn grote voorbeelden.’ Jos Lansink zal een geduchte tegenstander worden in deze wedstrijd. Hij zit nog volop in de springsport.

Andere grote namen die zullen aantreden zijn de huidige bondscoach Rob Ehrens, Emile Hendrix, Bert Romp, Franke Sloothaak, Henk Nooren en natuurlijk zal Piet Raijmakers Sr niet ontbreken.

Show

De bezoekers worden daarna meegenomen op een reis door 50 jaar Indoor Brabant in een prachtige show met een bekende Brabantse zanger als ‘special guest’.

Als afsluiter biedt de organisatie van Indoor Brabant de bezoekers een drankje aan om gezamenlijk een toost uit te brengen op het 50-jarig jubileum. Een avond dus die je niet mag missen!

Bron: Indoor Brabant

Foto: Indoor Brabant