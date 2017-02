Vier paarden gedood door botsing met stadstrein

Vier paarden werden gisteren gedood toen zij frontaal in botsing kwamen met een stadstrein in het plaatsje Hohndorf in de Duitse deelstaat Saksen, regio Erzgebirge. Zo meldt de Leipziger Volkszeitung.

Ontsnappen

De politie verklaarde dat de paarden die waren uitgebroken, behoorden tot een kudde die in een weide stond die omheind was met een elektronische afrastering. Bij het ophalen ’s morgens vroeg van de paarden wisten er plotseling een paar te ontsnappen. Door een bocht en het nog donker zijn op de route St. Egidien – Stollberg heeft de machinist de paarden te laat gezien en kon deze niet meer ontwijken.

Persoonlijk letsel was niet aan de orde. Drie paarden werden meteen gedood, een vierde dier werd later dood gevonden. De hoogte van de materiële schade is nog niet bekend.

Bron: LVZ

Foto: Remco Veurink