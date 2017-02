Buitenrit: voor je plezier en als voorbereiding op wedstrijd

Met een ‘beetje verbeelding’ kan een buitenrit niet alleen plezierig maar ook een goede voorbereiding zijn op een wedstrijd voor jou en je paard.

Of je nu extra punten wil verdienen in de dressuurring of meer zelfverzekerd zijn met springen of met buitenrijden, hier volgen een paar tips die wellicht kunnen helpen.

Oefen op precisie

Je mist makkelijk punten als je niet de puntjes op de i zet in een dressuurproef. Zoals je naar een bepaald punt moet toerijden, zo richt je je nu ook op een plek waar je langs moet en kies een boom of struik als marker en maak daar een overgang.

Oefen wijken voor het been

Wijken voor het been langs enge objecten door het hoofd van het paard weg te draaien en toch voorwaarts blijven rijden. Hij leert weg te rijden van de beendruk zonder erover na te denken.

Open en sluit hekken

Vermijd niet het openen en sluiten van hekken tijdens de buitenrit. Als je dit doet terwijl je op het paard zit, zal hij leren om te wenden op de voorhand en achterwaarts te gaan zonder zich dat te realiseren.

Perfectioneer de vrije stap

Een paard voelt zich sneller happy als hij voorwaarts kan stappen tijdens de buitenrit. Dit maakt het ook makkelijker om hem aan te moedigen de hals te strekken met lange teugel dan in de dressuurring waar hij niet zo relaxed zal zijn.

Rijden langs bermen

Als je in de buurt van een bosgebied woont, is het lopen langs natuurlijke bermen een ideale manier om je paard zelfvertrouwen te geven. Vooral jonge paarden vinden het vaak moeilijk om op en neer langs bepaalde lijnen te lopen dus een buitenrit is hier een ideale oefening voor. Begin met kleine stukjes en maak deze steeds langer.

Wees niet bang voor greppels

Springen over kleine greppels kan ook leuk zijn, tenzij je je paard hierdoor slechte gewoontes gaat aanleren. Zoek een natuurlijke, kleine, makkelijke greppel om mee te beginnen en werk van daaruit verder. Het is af te raden om afvoergreppels/-slootjes te gebruiken, verzeker je ervan dat de bodem aan beide kanten geschikt is en er geen afval ligt.

Bouw vertrouwen op

De meest paarden zullen proberen om een plas water te omzeilen omdat hun instinct zegt dat de bodem daar lager is. Kun je je paard overtuigen vrolijk door de plas heen te stappen, leer je hem niet alleen dat het ook plezierig kan zijn als zijn voeten nat worden, maar bouw je ook een vertrouwensband op.

Waterpret

Door kleine beekjes, riviertjes en meertjes lopen is een geweldige manier om je paard te leren om plezier te beleven aan water. Begin waar het ondiep is en wees er zeker van dat de bodem veilig is. Veel bekende ruiters, zoals Britse Olympisch eventers Mary King en Nicola Wilson gaan regelmatig met hun (top)paarden voorafgaand aan een wedstrijd in het water om hun paarden zelfverzekerd te houden.

Leer om te gaan met onverwachte gebeurtenissen

Je weet nooit wat je tegen gaat komen bij een buitenrit, net zo min als je dat weet tijdens een wedstrijd. Dus als je paard gewend is aan verschillende terreinen, nattte ondergronden, schaduwen, en alle anders dan de dagelijkse dingen, dan zou een wedstrijddag ook zonder poblemen moeten kunnen verlopen.

Geniet van je buitenrit!

Bron: Horse and Hound

Foto: Salina Fotografie