Digitaal bit ‘eerste doorbraak in bitten sinds 5000 jaar’

Een 15-jarige Chinese scholier is mede-uitvinder en ontwikkelaar van een revolutionair bit. ‘Dit is de eerste technologische doorbraak in paardenbitten sinds de Romeinse tijd!’ aldus Yijin Huang.

Blessures voorkomen

Het nieuwe bit meet verschillende biometrische variabelen van het paard via een aantal sensoren, waaronder hoeveel energie het paard nog heeft en wanneer zijn conditie niet optimaal is. Het geeft tijdens een training direct deze informatie door, waardoor de ruiter goed kan inspelen op zijn paard. ‘Dit bit kan helpen bij het voorkomen van blessures. Blessures bij paarden gebeuren namelijk niet bij toeval: de wetenschap heeft al ontdekt dat er een duidelijk patroon zit in de gebeurtenissen vóór een blessure. Dit bit volgt de biostatistieken van het paard op de voet en waarschuwt wanneer deze afwijken van het normaal. Iedere micro-blessure kan op die manier worden ontdekt.’

Rensport

Het bit is in eerste instantie gericht op de rensport. Huang: ‘Dit systeem zal de professionele trainer helpen in de training en de voorbereiding in de aanloop naar een race. Het kan het verband tussen biostatistieken en prestaties berekenen en daardoor behulpzaam zijn in het aanpassen van training en routines van het paard, niet alleen op de renbaan maar ook daarnaast.’

Foto: Focussed

Bron: The Horsaholic