Duitse jongen misbruikt 7 paarden; 5 overleden

In het Duitse Tostedt heeft een jongeman zich jarenlang vergrepen aan paarden. De 23-jarige zou ten minste zeven paarden misbruikt hebben en daarvan zijn vijf overleden aan hun verwondingen. De man moest maandag in de rechtbank verschijnen.

Wet

De 23-jarige valt naar eigen zegge op dieren. In januari van 2015 werd Max L. gepakt en gearresteerd. De eigenaren van de paarden eisen een snelle uitspraak, als ook een verandering van de Duitse wet zodat dit soort praktijken strenger aangepakt kunnen worden. Op dit moment wordt het misbruik van dieren slechts gezien als een overtreding, en niet als een misdrijf. Hierdoor worden dit soort zaken bestraft met een geldboete.

Paardenstal

De dader zou op zijn twaalfde achter zijn perverse voorliefde voor dieren zijn gekomen. Hij vond in een baan op een paardenstal om op die manier dichter bij zijn slachtoffers te kunnen zijn. Max L. kwam al eerder in aanraking met de politie, maar toen hij is een jeugdinstelling geplaatst werd voor therapie moest hij verplaatst worden omdat zijn kamergenoten bang van hem waren.

Foto: Remco Veurink

Bron: Express