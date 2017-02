23-jarige pony spoorloos verdwenen in Hoek van Holland

In Hoek van Holland is een Shetlandpony spoorloos verdwenen. Het 23-jarige merrietje stond al jaren in haar weiland achter de ijsbaan op de hoek van de Prins Hendrikweg en Haakweg, tot afgelopen dinsdag.

Eigenaresse Sharon Janse startte een zoektocht en plaatste een oproep op Facebook. ‘Heeft iemand misschien dit lieve Shetland paardje ergens gezien omgeving Hoek van Holland? Haar naam is Gaby en ze is 23 jaar. Van de een op de andere dag is ze verdwenen uit het weiland.’