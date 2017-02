Boek ter gelegenheid van 50 jaar Indoor Brabant

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum heeft het Stichtingsbestuur van Indoor Brabant een prachtig boek laten samenstellen over de geschiedenis van dit zo succesvolle evenement. Alle edities van Indoor Brabant, van 1967 t/m 2016, komen uitgebreid aan bod met mooie en nostalgische foto’s. Het voorwoord werd geschreven door voorzitter Anky van Grunsven. Het boek biedt ook tal van verhalen en interviews, o.a. over de vier voorzitters en de toekomst en visie van Indoor Brabant.

Geschiedenis

Na de eerste editie in 1967 groeide het Brabantse concours al snel uit tot een internationale bestseller en nu behoort het indoor concours tot de beste ter wereld.

Het jubilerende Indoor Brabant is al vijftig jaar onverbrekelijk verbonden aan de Brabanthallen. Toch is het eigenlijk toeval dat het concours in de Brabantse hoofdstad wortelde. Een groepje paardenliefhebbers besloot in Tilburg een concours te organiseren, maar de hal daar bleek veel te klein, dus week men uit naar de veemarkthallen in Den Bosch. Elk jaar begon de opbouw van het concours als de veemarkt nog in volle gang was. Het was een kwestie van veel improviseren, maar ondanks alle logistieke problemen ging het concours in de oude veemarkthallen altijd op tijd van start.

Verbouwing

De moderne Brabanthallen, waar geen veemarkt meer gehouden wordt, zijn deels het gevolg van het feit dat de oude hallen veel te klein en Spartaans waren om het alsmaar groter wordende Indoor Brabant te kunnen huisvesten. Even leek Indoor Brabant uit Den Bosch te vertrekken, maar zover liet men het bij de Provincie niet komen en er werd dus flink geïnvesteerd in de verbouwing.

Rolex

Indoor Brabant heeft meer dan dertig jaar de wereldbeker springen in het programma gehad waaronder tweemaal de finale (1994 en 2012). Sinds 2014 behoort het concours tot de ‘Rolex-familie’. Indoor Brabant stond aan de wieg van de wereldbeker dressuur. De Brabanthallen waren tot nu toe al tienmaal het decor van de grote dressuurfinale.

Bestellen

Het boek zal officieel worden gepresenteerd tijdens Indoor Brabant, maar het boek is al vanaf maandag 20 februari te bestellen bij Agradi in ‘s-Hertogenbosch (www.agradi.nl/) en op de website van Indoor Brabant voor € 20,00.

Bron: Persbericht

Foto: Digishots