Voormalig ‘Paardensportman van het Jaar’ Jaap Rijks overleden

Paardensportman Jaap Rijks is vrijdagnacht op 97 jarige leeftijd overleden. Rijks nam in 1948 als springruiter deel aan de Olympische Spelen in Londen. Hij was ook (olympisch) jurylid en penningmeester bij de FEI. Hij maakte recent nog regelmatig een buitenrit te paard.

Jaap Rijks

Jaap Rijks werd op 25 augustus 1919 in Nijmegen geboren. Rijks reed zijn eerste landenwedstrijd met Romanichel op CHIO Rotterdam in 1948, het jaar dat hij ook als individueel- en teamruiter deelnam aan de Olympische Spelen. Ook in 1984 en vier jaar later jaar later was Rijks actief op de Olympische Spelen, maar dan als jurylid.

FEI-penningmeester

In 1964 stelde de Britse kroonprins Philip, die aan de slag ging als FEI-voorzitter, een financiële commissie. Jaap Rijks werd niet lang daarna penningmeester van de FEI. In Nederland was Rijks als commissievoorzitter betrokken bij de grote reorganisatie van de KNHS. In 1982 werd Rijks op Indoor Brabant gehuldigd als ‘Paardensportman van het Jaar’.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink