Marokkaanse dressuurkampioen verdacht van seksueel misbruik

Een groot schandaal heeft zich geopenbaard op stal Relais Equestre de Groenendaal in het Belgische Hoeilaart. Meerdere jonge ruitertjes tussen de 10 en 14 jaar zijn misbruikt door de zoon van de staleigenaar.

Het OM wil de staleigenaar, zijn vrouw en hun zoon aanklagen wegens herhaaldelijk misbruik van minderjarigen. Het misbruik heeft zeker vier jaar lang plaats gevonden op de manege aan de rand van het Soignes-bos. De aanklacht tegen het trio kon vorm krijgen toen de slachtoffertjes aangifte tegen de 26-jarige dressuurruiter deden. Het gaat om Naoufal H., welke op dit moment de nationale kampioenstitel dressuur mag voeren voor Marokko. Ook reed hij in 2015 mee tijdens het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden met een zesjarige hengst.

Bedreiging

In totaal gaat het om vijf tot zes slachtoffers in een leeftijd van 10 tot 14 jaar. Volgens hen begon het misbruik volgens een vast patroon: rondom de stallen en de zadelkamer wanneer zij alleen waren met Naoufal. Na deze eerste fase zou Naoufal hen naar een privégedeelte van de stallen slepen en hen verkrachten, met of zonder condoom. Hij zou van meisje naar meisje gaan. De dressuurruiter dwong de meisjes tot seksuele handelingen en bedreigde hen. De ouders van de dressuurruiter zouden van het misbruik afweten.

Foto: Remco Veurink

Bron: DHnet