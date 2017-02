Natuurbeleid Oostervaardersplassen moet ingrijpend veranderen

Het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen moet anders. Dat vinden de Provinciale Staten van Flevoland, die woensdagavond instemde met een voorstel van de SGP en VVD om het beleid ingrijpend te veranderen.

Kritiek

Al jaren is er veel gesteggel rondom het natuurgebied. Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen groeit ieder jaar waardoor er in de koudere seizoenen te weinig te foerageren valt voor de dieren. Velen stierven daardoor de afgelopen winters aan ondervoeding. Het Staatsbosbeheer was van mening dat er zo min mogelijk ingegrepen moest worden in het natuurgebied, waardoor ook bijvoeren uit den boze was. Doordat de kadavers bleven liggen werd het beeld er niet rooskleuriger op. Vorig jaar besloot Staatsbosbeheer ruim 1600 dieren af te schieten om meer leed te voorkomen.

Minder dieren, meer toeristen

Inmiddels lopen er nu 4500 edelherten, heckrunderen en konikpaarden rond in het gebied dat slechts 5600 hectare telt. De SGP en VVD willen meer recreatie en minder dieren in de Oostvaardersplassen. Hoe de populatie verkleind kan worden, moet nog nader onderzocht worden.