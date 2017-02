Handel in Friese Paarden: ‘Net een datingbureau’ *video*

Als je aan export denkt, denken paardenliefhebbers absoluut aan het Friese Paard, het zwarte goud. Want wereldwijd is het Friese Paard geliefd en beroemd. Het programma Stand van het Land besteedde gisteravond aandacht aan het zwarte goud als exportproduct.

De hengstenkeuring in Leeuwarden is een mooi moment om handel te doen. Op de keuring komen klanten van over de hele wereld: Saoudie-Arabië, China, Rusland, Tsjechië…

Richard en Charissa Flier van Stal Frysk-Andaluz in de Hoeksche Waard verkopen zo’n honderd paarden per jaar. Een bedrijf als dat van hen is belangrijk voor de Nederlandse economie, is de conclusie van onderzoek van het CBS. Voor het MKB liggen de kansen in landen als China, Japan, Midden-Oosten… en niet direct over de grens.

‘Ons bedrijf is eigenlijk geen paardenbedrijf, maar een datingbureau’, stelt Charissa. ‘We zoeken de juiste klant bij een paard.’

Bekijk de uitzending van Stand van het Land. Vanaf 15:40 minuten het item over het Friese Paard als exportproduct. En dus over geld, economie, werkgelegenheid…

Stand van het Land/Hoefslag