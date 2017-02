Edith uit Eibergen opnieuw gedupeerd door diefstal

Gisteravond kwam er opnieuw een uiterst vervelend bericht in de late editie van Hart van Nederland over Edith Wiersma in het Gelderse Eibergen. Zondagnacht zijn er zadels en hoofdstellen gestolen. Een nieuwe klap nadat 23 januari ook al een emotionele oproep werd gedaan voor opvang van haar paarden en honden.

Gehandicapte kinderen

De daders hebben doelbewust gekozen voor de dure boomloze zadels die vanwege hun hoge voorkant voor verstandelijk gehandicapte kinderen geschikt zijn om veilig te rijden. Vijf van dergelijke zadels van vriendin Marianne Scherps zijn gestolen en één westernzadel van Edith. Nu kan Marianne haar lesjes met de gehandicapte kinderen niet meer draaien. Volgens Edith moet het een bekende zijn geweest, die wist waar de sleutel hing en dit geeft een onveilig gevoel.

Oplossing

Het stuk land dat Edith en haar man huren wordt binnenkort verkocht. Tot overmaat van ramp kreeg haar man een herseninfarct. In haar eentje kon Edith de zorg voor de dieren niet meer aan. Even leek er een oplossing in België te zijn maar de verhuizing is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de paarden daar niet buiten mogen lopen. Nog altijd wordt gezocht naar een goede oplossing.

Dupe

Marianne is naarstig op zoek naar zadels zodat ze gauw haar lesjes weer kan draaien. De gehandicapte kids zijn de dupe.

