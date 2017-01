Twee paarden overleden na botsing met auto

In de nacht van maandag op dinsdag zijn bij een ongeval in Papenburg, net over de grens bij Westerwolde, Groningen, twee paarden overleden.

Drie paarden

Een 65 jarige bestuurder van een Mercedes Sprinter kreeg om half vier, in de nacht van zondag op maandag, op de straat Splitting Rechts plotseling drie paarden voor zijn auto. Hij kon een aanrijding niet voorkomen en de twee paarden waren dan ook op slag dood. De automobilist en zijn passagier bleven ongedeerd. De auto raakte echter zwaar beschadigd.

Onbekend

Het derde paard kon nog worden gevangen en werd, na eerst te zijn opgevangen door een hulpvaardige omwonende, ondergebracht bij een lid van de rijvereniging Obenende. Wie de eigenaar van de drie zwartbruine paarden is, is nog niet bekend. Ze droegen allemaal een donkerblauwe deken.

Melding

Om 03:10 uur was er bij de politie al een melding binnengekomen dat er paarden op de weg liepen. De surveillerende agenten die toen zijn gaan kijken maar troffen op dat moment geen paarden aan.

Bron: westerwoldeactueel / NOZ.de

Foto: Remco Veurink