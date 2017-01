Imke Lamsma wint endurance wedstrijd in Bou Thib *interview*

Imke Lamsma leeft nog een beetje in een roes. Maandag kwam ze terug uit Bou Thib (Verenigde Arabische Emiraten), waar ze tot winnares van de President of UAE Cup gekroond werd, een endurance wedstrijd voor jeugdruiters over 120 km.

Ze zette die geweldige prestatie neer met Magic Glenn All Dun, een elfjarige ruin die door de bekende endurance trainer Anzac Mehmood en zijn team getraind wordt. ‘Anzac zocht een geschikte ruiter voor hem voor deze race en Marijke Visser (WK- en EK-zilver in 2014 en 2015 met Laiza de Jalima, eveneens een paard dat Mehmood traint, red.) introduceerde mij bij hem. Ik had Magic drie keer gereden vlak voor de race. Het is een heel fijn paard, dat zich supermakkelijk laat rijden.’

Liefde voor de sport

De zeventienjarige amazone kreeg het endurance rijden met de paplepel ingegoten, logisch met Anita Lamsma, onder andere Nederlands kampioene in 2002 met Salomo Djinti, als moeder! Haar eerste wedstrijdje reed ze toen ze negen jaar was, op haar Shetlandpony. Sindsdien is de liefde voor de sport gebleven.

Imke keek haar ogen uit in de VAE. ‘Op weg vanaf het vliegveld naar Bou Thib zagen we alleen maar endurancestallen; de sport is daar zo groot! Zeker met de insteek van deze race, waarbij niet de snelste, maar het paard met de beste conditie de winnaar was, is de endurance een goede weg ingeslagen. Ik ben verrast over alle leuke en meelevende berichten en reacties van het thuisfront na deze wedstrijd!’

De enorme beker die Imke won, heeft ze bij Magic en het team van Anzac achtergelaten. ‘Die hoort daar, zij zijn de echte winnaars, die het werk gedaan hebben.’

’Positieve verandering’

Marijke Visser, die drie dagen het ‘nieuwe’ Bou Thib meemaakte als ruiter en als toeschouwer, ziet deze nieuwe manier van beoordelen ook als een zeer positieve verandering is: ‘Het is nog moeilijk om de juiste tactiek voor een goede klassering te vinden met het nieuwe puntensysteem. Iedereen heeft veel geleerd in deze drie dagen, met als resultaat die super grote trofee voor Imke!! Het begint weer op endurance te lijken!’

Voor Imke is haar woestijnavontuur voorlopig haar laatste. Ze richt zich nu met drie troeven op een 120km-wedstrijd in Denemarken om zich daar te kwalificeren voor het WK Junioren in het Italiaanse Verona.

Filmpje van de race in Bou Thib, door Marijke Visser.



Foto: Marijke Visser