Drie paarden doodgeschoten

Een 66 jarige diernatuurgeneeskundige uit het Duitse Südburgenland in het District Oberwart zou eind december drie paarden in zijn schuur met een pistool doodgeschoten hebben.

Dierenmishandeling

De politie verklaarde dinsdag dat de man de dieren heeft gedood nadat hij had vastgesteld dat ze ziek en gewond waren. De man is volgens eigen verklaring een opgeleid diernatuurgeneeskundige. Hij is nu aangeklaagd wegens dierenmishandeling. De kadaverophaaldienst Burgenland had de dode paarden op 30 december uit de stal opgehaald en informeerde de bevoegde dienst. De week ervoor had reeds de officiële dierenarts uit het District Oberwart het incident gemeld bij de politie.

Pistool

De 24 en 27 jarige merries waren volgens de eigenaar ziek en zwak. De tienjarige hengst had een verwonding aan de voorste voet. Het pistool was legaal in eigendom van de man. De politie zal het uitvoeren van aanvullende onderzoeken.

De politie zal de zaak nog nader gaan onderzoeken.

Bron: Suedtirolnews

Foto: Jessica Pijlman